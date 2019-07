Əməkdar artist Elza Seyidcahan "ATV maqazin onlarla" proqramına müsahibə verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi arıqlamasından söz açıb.

"14 kiloyadək arıqlamışam. İstəyirəm ki, 10 kiloqram çəki də atım. Çünki efirdə dolu görünürəm. Heç bir əməliyyat etdirməmişəm" deyə, Elza bildirib.

Milli.Az

