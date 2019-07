ATV-də yayımlanan "Qara yazı" serialı ekran həyatını sonlandırır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, baş rollarında Əməkdar artistlər İlqar Cahangir, Kəmalə Müzəffər və Hüsniyyə Mürvətovanın oynadığı ekran işi yaxın günlərdə final edəcək.

Serialın hansı səbəbdən birinci mövsümündə bitməsi isə bəlli deyil.

Qeyd edək ki, "Qara yazı"da həmçinin, Zemfira Əbdülsəmədova, Aygün Rəhimova, Tural Əhməd, İlyas Əhmədov, Günel İmanova kimi tanınmış sənətçilər yer alır.

Milli.Az

