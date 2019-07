“Qarabağ” yay fasiləsində üçüncü transferini reallaşdırıb.

"Report" klubun "facebook" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Faysal Rerrası heyətinə qatıb. Mərakeşli müdafiəçiylə iki illik müqavilə imzalanıb.

26 yaşlı futbolçunun sonuncu klubu Fransanın "Bezye"si olub.



