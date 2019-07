Növbəti mövsüm üçün heyətini gücləndirməyə davam edən “Qarabağ” üçüncü transferini reallaşdırıb.



Metbuat.az bildirir ki, ağdamlılar Rherras Faycalı heyətinə qatıb. Mərakeşli müdafiəçiylə iki illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 26 yaşlı müdafiəçi sonuncu dəfə Fransanın "Bezye" klubunda çıxış edib.

