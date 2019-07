Xalq artisti Faiq Ağayevin saçları bir gecədə bəyazlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi özü instaqramda məlumat verib. Belə ki, imicində dəyişiklik edən artist saçlarını və saqqalını ağ rəngə boyayıb. O, yeni şəkillərini instaqramda paylaşıb.

Saçlarının rəngini və stilini mütəmadi olaraq dəyişməyə üstünlük verən Faiq Ağayevin yeni stili diqqət çəkib.

