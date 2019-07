Azərbaycanda doğulmuş 11 nəfər Ukraynada deputatlığa iddialıdır - Namizəd oldular

21 iyulda Ukrayna Ali Radasına (parlament) keçiriləcək seçkilərdə Azərbaycanda dünyaya göz açmış 11 nəfər iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin namizədlər Dneprepetrovsk, Xarkov, Nikolayev, Odessa və Poltava vilayətlərində qeydiyyatdan keçiblər.

Onların əksəriyyəti müstəqil namizədlərdir: Krasnov Zahid Gennadiyeviç, Rzayev Rəmzi Əbdüləhəd oğlu, İsgəndərov İsgəndər Rəsul oğlu, Nesterenko Vadim Nikolayeviç, Quliyev Fərhad David oğlu, Zattsepina Aida Mixayıl qızı, Nuriyev Ağamirzə Mirzağa oğlu, Adbullayev Hicran Yaqub oğlu.

Namizədlər arasında müxtəlif partiyaların nümayəndələri də var: Biltsan Yuliya Leonidovna (“Patriot” partiyası), İsayev Hilal Mirhəsən oğlu (“Batkivşina” Ümumukrayna Birliyi partiyası), İvanov Andrey Pavloviç “Özünəyardım Birliyi” siyasi partiyası).

Onlar arasında Bakıda doğulmuş dörd erməni də var.

Xatırladaq ki, IX çağırışı Ukrayna Ali Radasına növbədənkənar seçkilər prezident Vladimir Zelenskinin göstərişi ilə 2019-cu il 21 iyula təyin edilib. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.