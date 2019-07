“Qarabağ” yay transfer mövsümü ərzində növbəti transferini elan edib.

Publika.az klubun feysbuk səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu müdafiəçi Faysal Rerrası heyətinə cəlb edib. Mərakeşli müdafiəçiylə iki illik müqavilə imzalanıb.

26 yaşlı futbolçu son olaraq Fransanın "Bezye" klubunda çıxış edib.

