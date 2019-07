Bir zamanların ən cazibədar aktrisasının son görüntüsünü görənlər tanıya bilmədi - FOTOLAR

Bir zamanlar gözəlliyi ilə film sahəsinə damğa vuran Sofi Loren ekranlara geri dönüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, son görüntüsü ilə illərə məğlub olduğu görülən 84 yaşlı aktrisa rejissorluğunu oğlunun etdiyi "La Vita Davanti a se" filmi ilə yenidən kamera qarşısına keçib.

Sadə makiyaj və geyimdə olan məşhur aktrisa film sənətinə geri döndüyü üçün olduqca xoşbəxt görünürdü.

20 sentyabr 1934-cü ildə İtaliyada anadan olan Sofia Lorenin əsil adı Anna Sofi Scicolenedir.

Kiçik yaşlarından hər kəsi özünə heyran buraxan Loren italyan prodüser Karlo Ponti ilə tanış olduqda həyatı dəyişib.

Ponti Lorendəki istedadı görüb və onunla müqavilə imzalayıb. Lorenin rol aldığı ilk film "Quo Vadis" adlı tarixi dram olub.

Kariyerasının ilk illərində kiçik işlərdə yer alsa da, daha sonra "Desire Under the Elms" və "The key" kimi böyük layihələrlə Amerika izləyicisinin sevgisini qazanıb.

Gözəl ulduz onu kəşf edən prodüser Karlo Ponti ilə xoşbəxt bir evliliyi olsa da, cütlük evləndikdən 5 il sonra boşanıb.

Bir neçə il sonra barışan cütlük 2007-ci ildə yenidən boşanıb.

