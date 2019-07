Bu yay "Fənərbaxça"dan ayrılan Roberto Soldadonun yeni komandası müəyyənləşib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı hücumçu karyerasını vətənində davam etdirəcək. 34 yaşlı forvard La Liqa təmsilçisi "Qranada" ilə anlaşıb. Məlumatı klubun rəsmi saytı yayıb. Təcrübəli oyunçu ilə 1+1 illik müqavilə imzalanacaq.



Qeyd edək ki, "Fənərbaxça"da keçirdiyi iki mövsüm (2017-2018, 2018-2019) ərzində 59 oyunda meydana çıxan Soldado 19 qol vurub, 9 məhsuldar ötürmə edib.

Milli.Az

