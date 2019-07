Azərbaycanlı referi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə təyinat alıb

Çimərlik futbolu üzrə FIFA referisi İnqilab Məmmədov növbəti təyinat alıb.

"Report"un AFFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, Məmmədov iyulun 17-də Rusiyanın paytaxtı Moskvada start götürəcək dünya çempionatının seçmə mərhələsinin oyunlarına təyinat alıb. İyulun 28-dək davam edəcək yarışda Azərbaycan yığması da iştirak edəcək. Milli iyulun 19-da, 21-də və 22-də müvafiq olaraq Ukrayna, İspaniya və Latviya yığmaları ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, seçmə mərhələnin 5 ən yaxşı komandası 21 noyabr - 1 dekabrda Paraqvayda keçiriləcək dünya çempionatına vəsiqə qazanacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.