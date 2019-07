Fransada 280 azarkeş saxlanıldı - FOTO

Afrika Millətlər Kubokunda Əlcəzair millisi Nigeriyanı 2:1 hesabıyla məğlub edərək, finala vəsiqə qazanıb.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, Fransanın Marsel şəhərində qələbəni qeyd edən əlcəzairli azarkeşlərlə polis arasında qarşıdurma yaranıb. Bu barədə "Frans Press" agentliyi məlumat yayıb. Qarşıdurma zamanı 280-dən çox əlcəzairli azarkeşin polis tərəfindən saxlanıldığı bildirilib.

Əlcəzair millisi Afrika Millətlər Kubokunun finalında Seneqal yığması ilə qarşılaşacaq. Görüş iyulun 19-da keçiriləcək.

Milli.Az

