2019-cu ilin birinci yarısında Çində 7,37 milyon iş yeri yaradılıb, bu da illik planın 67%-ni təşkil edir.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, iyun ayının sonunda paytaxtda işsizlik səviyyəsi 5,1% təşkil edib ki, bu da may ayına nisbətən 0,1 faiz çoxdur.

Son məlumatlara görə, ölkə əhalisi arasında yaşı 25-59 arasında olan işsizlik nisbəti 4,6%-dir.

İyun ayında işçilər orta hesabla həftədə 45,7 saat çalışıblar.

Milli.Az

