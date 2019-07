İran təslim olur? - Nazirlikdən AÇIQLAMA

İran Avropa İttifaqına 2015-ci ildə imzalanan nüvə sazişinin xilas olunması üçün çağırış edib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Abbas Musəvi danışıb.

Mətbuat katibi bildirib ki, İran saziş tərəfi Avropa ölkələrindən razılaşma çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirməsini istəyir. Bunun qarşılığında isə o da öz öhdəliklərinə sadiq qalacaq.

Qeyd edək ki, daha əvvəl İngiltərə, Fransa və Almaniya nüvə sazişi ətrafında yaranan gərginliyin diplomatik yolla həll olunması çağırışını etmişdi.

