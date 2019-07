“Yeşil Çam”ın əfsanəvi aktrisası Türkan Şorayın bir aylıq tətil xərci hər kəsi təəccübləndirib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 74 yaşlı aktrisa qızı Yağmur Ünal ilə Bodrumda bir günü 12 min lirə olan yaxta kirayələyib.

Yaxtanın bir aylıq kirayəsi ulduza təxminən 312 min lirəyə (100 min manat) başa gəlib.

