Bakıda məşhur ticarət mərkəzi yanır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən "Elit” Ticarət Mərkəzində yanğın başlayıb.

FHN yanğındöndürənləri hadisə yerinə cəlb olunub.

Yanğının söndürülməsi üçün işlər aparılır.

