Əfqanıstanın cənubunda Qəndahar vilayətində yol kənarında basdırılmış bomba partlaması insan tələfatına səbəb olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb, daha 18 nəfər yaralanıb.

Hadisə ilə bağlı başqa detallar açıqlanmır.

Milli.Az

