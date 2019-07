Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin "Alfa" xüsusi təyinatlı bölməsinin komandiri Valeri Kanakin istefaya gedib.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ren TV məlumat yayıb. Kanakinin istefa üçün apreldə ərizə ilə müraciət etdiyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Kanakin 2014-cü ildə bu vəzifəni icra edir. Bundan öncə o, Əfqanıstan, Şimali Qafqaz, Yuqoslaviya savaşlarında iştirak edib.

Milli.Az

