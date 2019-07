“Gör necə səfeh adamlarsınız” - Niyamdan həmkarlarına

Müğənni Niyam Salami "X Maqazin" proqramında restoran biznesindən söhbət açıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Zümrüd Bədəlovanın "Məşhurlar arasında belə söz deyildi ki, sən heç bir işin qulpundan yapışa bilmirsən" sözlərinə sərt cavab verib.

"Gör necə səfeh, şüursuz və ağılsız adamlarsınız ki, fikirləşmirsiniz ki, Niyam zəhməti ilə hara gəlib çıxıb. Restoran işi elə-belə iş deyil, fərqlilik olmalıdır, digələrindən seçilməlidir. İşçinin pulunu necə kəsə bilərlər? Burnunuzdan gəlsin. Restoran işlədən gedib adımnan 16 minlik mal götürüblər. Deyiblər ki, Niyam Salaminin restoranıdır və bizimlə şərikdir. Haradan sizinlə şərik oldum?"

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.