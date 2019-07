"Yuventus" Remzini təqdim etdi

"Yuventus" yeni transferi Aaron Remzini ictimaiyyətə təqdim edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, uelsli yarımmüdafiəçi Turin təmsilçisində 8 nömrəli formada çıxış edəcək. 28 yaşlı futbolçu təqdimat mərasimində "Yuventus"a keçidi haqda danışıb:



"Yuventus"da olduğum üçün xoşbəxtəm. Qısa vaxtda komandaya qoşulmaq istəyirəm. Bu klub mənimlə maraqlananda mənə yuxu kimi gəlirdi. Burada yaxşı qarşılandım. Baş məşqçimiz Mauritsio Sarri ilə danışdım. Böyük hədəflərə nail olmaq üçün ona kömək etməyə hazıram".



Qeyd edək ki, son klubu "Arsenal" olan Remzi "Yuventus"a azad agent kimi keçib.

