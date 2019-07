ABŞ-ın ən gözəl yanğınsöndürəni - FOTO

ABŞ-ın Montana ştatının Kalispella şəhərində yaşayan 24 yaşlı Presli Pritçard ən gözəl yanğınsöndürən qadınlardan biridir.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, Presli ilk dəfə işə qəbul olunanda kişi işçilər onu lağa qoyublar. Çünki Presli ilk övladını dünyaya gətirdikdən sonra çox arıqlamışdı.

Amma Presli əksini sübut etmək qərarına gəlir. O, idmanla məşğul olmağa başlayır və tezliklə əla forma yığır. İndi Presli 140 kq-a qədər çəkini qaldırır, yanan binadan asanlıqla insanları çıxarır.

Qeyd edək ki, Preslinin İnstaqramda 67 min izləyicisi var.

Milli.Az

