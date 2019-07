Əgər Almaniya, Fransa və Böyük Britaniya nüvə sazişinin saxlanmasında maraqlıdırlarsa, artıq bəyanatlardan fəaliyyətə keçməlidirlər.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İranın XİN rəhbəri Məhəmməd Cavad Zərif deyib.

"Avropalıların İranla nüvə proqramı çərçivəsində əldə olunan razılıqların saxlanması ilə bağlı sözləri kifayət etmir. İran hələlik avropalılardan bu mənada heç bir praktik addımın atıldığının şahidi olmayıb", - Zərif bildirib.

Milli.Az

