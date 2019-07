Dünyadakı bəzi şirkətlər istifadəçilərin xəbəri olmadan onlar haqqında şəxsi şəkillərinin də əks olunduğu məlumat bazası hazırlayır, bu məlumatlar daha sonra internetdə yerləşdirilir.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən şirkətlər insanların kimliyinin müəyyən edilməsi üçün üztanıma texnologiyalarından istifadə ediblər. Məlumat bazasını tamamlamaq üçün sosial şəbəkə hesabında paylaşılan şəkillər, tanışlıq saytları, müşahidə kameraları və s.-dən istifadə edilib.

Milli.Az

