Rusiyanın "Meqafon" şirkəti Azərbaycan xalqından rəsmi şəkildə üzr istəyib.

Bunu "Report"un Rusiya bürosuna açıqlamasında şirkətin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Yuriy Kovalçuk bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.