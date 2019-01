Azərbaycan, Bakı, 10 may /Trend/

Türkiyə Respublikasının 7-ci Prezidenti Kənan Evrən 98 yaşında dünyasını dəyişib.

Trend xəbər verir ki, K.Evren uzun müddətdir müalicə olunduğu Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında vəfat edib.



Qeyd edək ki, eks-prezident ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmişdi. O, 1980-ci il 12 sentyabr tarixli hərbi çevrilişin rəhbəri idi.

