Türkiyədə yaşayan aktrisa Pərvin Abiyeva yeni fotosu və sinəsindəki tatosu ilə diqqəti üzərinə çəkib.

Milli.Az Yenicag.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisanın "İnstagram" hesabında paylaşdığı yeni fotosu hər zaman olduğu kimi bu dəfə də sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən müzakirələrə səbəb olub.

Bəziləri onun həddən artıq arıq olduğunu, bunun ona yaraşmadığını yazıb. Açıq-saçıq geyiminə görə onu tənqid edənlər də olub: "Əyninə bir şey geyin".

Həmin fotonu təqdim edirik.

Milli.Az

