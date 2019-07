Müğənni Xatunun oğlu Adil hərbi xidmətini başa vurub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı bu barəsə şəxsi hesabında məlumat verib.

O, "Həmişə evində, can parçam" sözləri ilə paylaşım edib.

Paylaşımda məlum olub ki, Xatun oğlunun gəlişinə qurban kəsdirib.

Qeyd edək ki, sənətçi övladını hər zaman mediadan gizlədir.

Milli.Az

