"Liverpul" "Barselona"dan cavab gözləyir

"Liverpul" sabiq futbolçusu Filipp Koutinyo üçün "Barselona"ya təklif göndərib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, İngiltərə təmsilisi 27 yaşlı yarımmüdaiəçini 2 illiyə icarəyə götürməyi düşünür. "Liverpul" icarə müddəti başa çatdıqdan sonra braziliyalı oyunçunu 100 milyon avroya almaq hüququnun olmağını istəyir.

Kataloniya klubunun hələlik bu təklifə cavab vermədiyi vurğulanıb. Ancaq "Barsa"nın futbolçunun icarəyə göndərmədən birbaşa satmağa müsbət baxdığı bildirilib.

Qeyd edək ki, Koutinyo 2018-ci ilin yanvarında 145 milyon avroya "Liverpul"dan "Barselona"ya transfer olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.