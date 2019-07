Neçə saat yatmalıyıq?

İnsan orta hesabla yeddi-səkkiz saat yatmalıdır.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə həkim-somnoloq Aleksandr Palman "RT" agentliyinə deyib.

Onun sözlərinə görə, hər bir insanın öz yuxu norması var. Normadan az və çox yatan insanlar da var ki, onlar üçün adi yeddisaatlıq yuxu müvafiq olaraq uzun və ya qısa ola bilər.

Həkim bildirib ki, yuxu çatışmazlığını istirahət günləri daha çox yatmaqla kompensasiya etmək olar, lakin bu cür həyat tərzi müntəzəm olmamalıdır.

Bundan başqa, hipersomniya adı ilə tanınan həddindən artıq yuxululuq halı da müşahidə olunur ki, bu bir sıra xəstəliklərin - depressiyadan tutmuş obstruktiv yuxu apnoesinə kimi problemlərin - simptomu ola bilər. Bu halda həkimə müraciət edib hipersomniyanın səbəblərini aradan qaldırmaq lazımdır.

