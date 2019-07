Uqandanın tanınmış müğənnilərindən olan Bobi Vine 2021-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, o, hazırkı prezident Yoveri Museveniyə rəqib olacağını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Bobi 2017-ci ildə birtərəf namizəd olaraq deputat seçilib. Əsl adı Kyaqulyani Ssentamu olan ifaçı millət vəkili seçildikdən sonra hakimiyyəti sərt şəkildə tənqid etməsi ilə diqqət çəkib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.