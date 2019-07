Belarusun Brest vilayətinin Pinsk şəhərində İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid silah-sursat anbarı aşkarlanıb.

Metbuat.az Azərtaca istinadla xəbər verir ki, silah-sursat anbarı Bretskaya küçəsi 179 ünvanında tikinti işləri aparılarkən müəyyən edilib. Hazırda silah-sursatın zərərsizləşdirilməsi üçün xüsusi qrup təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirir.

Qeyd edək ki, hər il Belarus ərazisində İkinci Dünya müharibəsinə aid orta hesabla 20 mindən artıq mərmi aşkarlanaraq zərərsizləşdirilir.

