Türkiyəyə S-400 raket sistemlərinin daşınması Dəməşq rəhbərliyini narahat etmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Suriyanın Rusiyadakı səfiri Riyad Həddad bildirib.

"Türkiyə hazırda Rusiya ilə birlikdə Astana prosesinin təminatçı ölkəsi olduğundan və addımlarını Rusiya ilə koordinasiya etdiyindən bu məsələ maraq dairəmizdə deyil", - Həddad deyib.

