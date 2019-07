Bakı. Samir Əli - Trend:

Şəkidə baş verən bədbəxt hadisə zamanı ağır xəsarət alanlardan 1 nəfər dünyasını dəyişib.

Bu barədə Trend-ə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Məlumatda bildirilir ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan Xatirə Ağamalıyeva həkimlərin səyinə baxmayaraq Şəki MRX da vəfat edib.

