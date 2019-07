Şəki Xan Sarayında baş vermiş bədbəxt hadisə zamanı yaralananlardan biri dünyasını dəyişib.

Səhiyyə Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, Xan Sarayı qarşısındakı 500 yaşlı Xan Çinarın iri budağının qırılaraq yerə düşməsi nəticəsində ağır xəsarət alan Xatirə Ağamalıyeva həkimlərin səyinə baxmayaraq Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında vəfat edib.







