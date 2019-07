Hindistanın Ayın qaranlıq səthinə göndərmək istədiyi “Chandrayaan-2“ aparatının uçuşu son anda təxirə salınıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, uçuş texniki nasazlıq səbəbiylə təxirə düşüb.

Qeyd edək ki, 150 milyon dollara başa gələn aparatın məqsədi Ayın qaranlıq səthində su tapmaq idi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.