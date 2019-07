İranın cənub-qərbində yerləşən Xuzistan vilayətinin Əhvaz-Sərbəndər yolunda ağır yol qəzası baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu İranın Xuzistan vilayətinin yol polisi rəisi polkovnik Rza Dövlətşahi deyib.

R.Dövlətşahinin sözlərinə görə, "KIA Sportage" markalı avtomobilin yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 5 nəfər həlak olub.

Hadisəyə səbəb yük maşınının qarşı yola çıxması olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.