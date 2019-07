Hazırda S-400 raketdən müdafiə sistemlərimizi almağa başladıq. "Ala bilməzsiniz, almağınız düzgün olmaz" dedilər.

Axar.az xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış edib.

"Bu gün etibarilə 8-ci təyyarə də gəldi və içindəkiləri boşaltmağa başladıq. 2020-ci ilin aprelində son nöqtəni qoyuruq. Hədəf Rusiya ilə birgə istehsaldır", - Ərdoğan qeyd edib.

