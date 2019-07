Ağcaqanadlarla necə mübarizə aparaq? - QAŞINTIDAN BELƏ QURTULUN

Yay aylarında ağcaqanadlarla mübarizə ən çətin vəzifəyə çevrilir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən təqdim etdiyi bu sadə üsullarla ağcaqanad dişləmələrindən yaranan dözülməz qaşıntıdan təbii yollarla ev şəraitində xilas olun.

Ağqcaqanad dişləməsinə müsbət təsir edən amillər



1. Çay paketləri

2. Aleo vera

3. Sarımsaq

4. Yulaf əzməsi

5. Limon suyu

6. Reyhan



Qaşıntını yüngülləşdirmək üçün başqa bir üsul isə aspirindir. Bir az sulandıraraq əzib krem kimi edin və dişlənən nahiyəyə sürtün. Dişlənmiş yeri soyuq su ilə yumaq və buzla həmin yeri masaj etmək də faydalıdır. Diş məcunu da bu mənada sizə kömək edə bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.