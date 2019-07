Bakıda yaşlı kişini maşın vurub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə paytaxtın Nizami rayonu ərazisində baş verib.

Nizami rayonu, Q.Qarayev prospekti 1 ünvanında naməlum avtomobil 1960-cı il təvəllüdlü Əliyev Yavər Mirzəli oğlunu vurub və sürücü hadisə yerindən qaçıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

