Argentina millisinin və "Barselona"nın ulduz futbolçusu Lionel Messi tətilə yollanıb.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, ailəsi ilə istirahət edən Messi tətildən fotolarını şəxsi İnstaqram hesabında paylaşıb.

Onun fotosuna 6 milyon bəyəni gəlib.

Milli.Az

