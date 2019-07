İraqın paytaxtı Bağdadın cənub-qərbində yerləşən Əl-Maalef rayonunda iki partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 20-si yaralanıb.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Sky News Arabia" telekanalı məlumat yayıb.

Bununla belə, "Al-Arabiya" telekanalı qeyd edir ki, partlayışları kamikadzelər törədib və onların məqsədi Bağdadın cənubundakı məscid olub.



