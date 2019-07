Həyati əhəmiyyətli kalsium minerallı qidalar - SİYAHI

İllərlə kalsium qaynağı olaraq istifadə olunan südün əslində bitki tərkibli qidalarla qarışdırıldığında faydası iki qatına çıxır. Kalsium qəbul edərkən doğru qidaları seçmək çox vacibdir. Milli.Az medicina.az-a istinadən orqanizmdə ən çox olan bu möcüzəvi və orqanizmin daima ehtiyac duyduğu mineralın faydasını təqdim edir.

Yemək menyunuzda minerallarla, vitaminlərlə zəngin qidalara üstünlük verin. Sağlam sümük üçün kalsium vacibdir. Yaş artıqca sümüklər əriməyə meyilli, kövrək olurlar. Ona görə də tərkibi kalsiumla zəngin qidalara üstünlük verin. Sağlamlığınızı kalsiumla qoruyun.



Orqanizmdə kalsium azlığının səbəbi nədir?



• Kalsiumlu qidaların az istifadə olunması

• D vitamini az olan qidalar

• Böyrəklərdə baş verən xroniki xəstəliklər

• Maqnezium çatışmazlığı

• Xərçəng və kortizon tərkibli dərmanlar istifadə etmək



Kalsiumlu qidalar



Çiy süd 1 stəkan: 300 mq. Ümumiyyətlə, çiy süd və tərəvəzlərdə çoxlu kalsium var.



Badam 1 ovuc: 76 mq. Lobya, mərci və bütün paxlalılar kalsium mənbəyidir. Kələm, ispanaq və pazıda da kalsium olur. Südün mayalanmasından əldə edilən kefir və qatıq 1 kasa - 300 mq. Kefir yüksək kalorili qida məhsuludur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.