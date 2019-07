İranın Tehran vilayətinin qərbində keçirilən əməliyyatda 1 ton narkotik maddə aşkarlanıb.

Trend-in məlumatına görə, bunu İranın Tehran vilayətinin hüquq-mühafizə orqanının polis rəisinin əvəzi polkovnik Turab Nurullahi deyib.

T.Nurullahinin sözlərinə görə, tiryək 17 kiloqramlıq yağ qutularında yerləşdirilibmiş.

Polkovnik bununla əlaqədar 3 nəfərin saxlanıldığını deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.