Bakı. Trend:

Azərbaycan Xalça Muzeyinə “Milli” statusu verilib.

Trend-in məlumatına görə, Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar qəbul edib.

Mədəniyyət Nazirliyinə Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.

