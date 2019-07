Azərbaycan Xalça Muzeyinə "Milli" statusu verilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar qəbul edib.

Mədəniyyət Nazirliyinə Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.

Milli.Az

