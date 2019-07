"Sevilya" "Portu"dan Oliver Torresin keçidini həll edib

Publika.az xəbər verir ki, 24 yaşlı müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. "Sevilya"nın bu keçid üçün qarşı tərəfə 12 milyon avro təzminat ödədiyi bildirilir.

