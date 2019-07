Azərbaycan Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2019-da iştirak edəcək

Bakı. Trend:

Azərbaycan Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2019-da (ArMi-2019) iştirak edəcək.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir.

Məlumatda deyilir ki, ümumilikdə ArMi-2019 zamanı 10 dövlətin ərazisində 32 müsabiqə keçiriləcək: "Ümumilikdə ArMi-2019 zamanı 10 dövlətin ərazisində 32 müsabiqə keçiriləcək (Rusiay, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, İran, Hindistan, Çin, Qazaxıstan, Monqolustan və Özbəkistan). Hərbi oyunlarda 5 mindən artıq hərbçidən ibarət 200-dən artıq komanda iştirak edəcək".

Bildirilir ki, müsabiqələrdən 15-i Rusiya ərazisində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Ordu Oyunları 3-17 avqust tarixlərində keçiriləcək.

