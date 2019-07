Bakının Sabunçu rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report"un xəbər verir ki, 43 yaşlı Hüseynov Şöhrət qonşusu tərəfindən bıçaqlanıb.

Yaralı 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib.



