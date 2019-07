Bakının Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsində yerləşən Respublika Narkoloji Mərkəzində xəstə yıxılaraq xəsarət alıb.

“Report” xəbər verir ki, tibb müəssisəsində müalicə olunan Əliyev Vüsal Müseyib oğlu yıxılarkən başı çarpayının dəmirinə dəyib.

Xəstə "təcili yardım"ın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona alt çənənin sınığı və kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub.



