"Everton" Fabian Delfi transfer edib

Bakı. Trend:

İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun yarımmüdafiəçisi Fabian Delf "Everton"a keçib.

Trend-in "Sports.ru"ya istinadən verdiyi məlumata görə, 29-yaşlı ingiltərəli İsveçrədəki yığımda artıq yeni komandasına qoşulub.

Daha əvvəl bu transferin 8 milyon funt qarşılığında həyata keçiriləcəyi bildirilirdi.

Qeyd edək ki, F.Delf 2015-ci ildən "Mançester Siti"nin heyətində çıxış edib. Premyer Liqanın ötən mövsümündə ingiltərəli 11 dəfə meydana çıxıb.

