"Atletiko"nun hücumçusu Dieqo Kostaya Braziliyadan təklif gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, "Flamenqo" 30 yaşlı futbolçunun xidmətində maraqlıdır. Braziliya klubunun Kosta üçün Madrid təmsilçisinə 13 milyon avro təklif edib.

